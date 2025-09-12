ÂÔË¾¤Î4¼ïÎà¤ò¸ø³«¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë?Ì´¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡õ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î4¼ïÎà¡£¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë4¼ïÎà(¸ø¼°X@misterdonut_jp¤è¤ê)¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²æËý¤·¤Æ¤ë!°ìÅÙ¤ËÎ¾ÊýÌ£¤ï¤¨¤ë