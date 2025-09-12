¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ï¤Ë¡£¿®½£Âç³Ø¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¸«ËÜ»Ô¤¬12Æü¡¢±ö¿¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¿®½£Âç³Ø¸«ËÜ»Ô¡×¤Ï¡¢¿®Âç¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤äµ»½Ñ¤òÃÏ°è¤ËÈ¯¿®¤·¡¢´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢8¤Ä¤Î³ØÉôÁ´¤Æ¤«¤é¡Ö79¤Î¥Öー¥¹¡×ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡Ö¡Ê»Å»ö¤Î¡Ë¼è°úÀè¤Ëº£¤Îµ»½Ñ¤È¤«¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ÎµÛ¼ý¤È¤·¤Æ¸«³Ø¤·¤¿¡×¤³¤Á¤é¤ÎÁ¡°Ý³ØÉô±þÍÑÀ¸Êª²½