°ÊÁ°¤Ï¤«¤Ê¤êÇ®¿´¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬²ñ¼Ò¤ËÊ¸¶ç¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£33ºÐ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡¿33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹2¡Ê1¡Ë33ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤æ¤ß¤Ï¡¢4ºÐ¤ÎÌ¼¥Í¥Í¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£¿·Â´¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢°å»Õ¤«¤éÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÇ®¿´¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28ºÐ¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤ºÇ¥¿±¡£Ì¼¤¬0ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÉ×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡Ö´°àú¤ÊÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²È»ö¡¦°é»ù¡¢¤½¤·¤Æ»Å