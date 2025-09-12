¡þÂè32²ó WBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜ6¡ß-5¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ê12Æü¡¢²­Æì¡ËU-18¤ÎÌîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¾¡Íø¤·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤éÁ´¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î¿¹²¼æÆÂÀÅê¼ê¡ÊÁÏÀ®´Û¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÆâÌî¥´¥í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤Ï6²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é4ÈÖ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀÁª¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÅðÎÝ¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤òºî¤ê¤Þ¤¹