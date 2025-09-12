2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-1¡Ë26³¬¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡Ö¥ê¥å¥È¥â¥¹¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£½©¤Ï¥Þ¥í¥ó¤Î¡Ö±ð ¥Á¥ç¥³¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¡Ö»í ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö±ð ¥Á¥ç¥³¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤È