¾®ºäÄ®¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ë¡¢Æî¹ñ¥àー¥ÉËþÅÀ¤Î°ì³Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±²È¤ÎÄíÀè¤ÇÌó80ËÜ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌÚ¤¬Âç¤­¤ÊÍÕ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ºäÄ®¾®ºä¤Î¹ñÆ»282¹æ±è¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÆî¹ñÉ÷¤ÎÉ÷·Ê¤òABS¤¢¤­¤¿¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌÚ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÓÂç¤­¤ÊÍÕ¤¬ÍÉ¤ì¤ëÆî¹ñ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡¢4Ç¯Á°¤«¤éºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¿¢¤¨¤¬30ËÜ¡¢¥×¥é¥ó¥¿ー