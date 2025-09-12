9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÊ¨Æ­¥ï¡¼¥É10¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¾Åç½¨½Ó¤ËÌ©Ãå¡£¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï½µ5¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤­¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤â¡£¡Ö20Ç¯¤Ï¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¡Ö¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä°¦¤ò¸ì¤ë¡£Ä¶¿·Á¯¡ª¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥â¥ó¥Ö¥é¥óº£²ó¤ÎÌ©Ãå¤Ç¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¤Ë