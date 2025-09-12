±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î13Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTSUBURAYA IMAGINATION¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òµòÅÀ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÈ¯Çä¤ò·Ð¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÎÂç¤­¤¤VFX¤ÈÆÃ»£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ø½ÃÂ¤·Á¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê