Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈË½Áö¥Ð¥¤¥¯¡É¤Ç¤¹¡£¿®¹æ¤ÏÀÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÔ¤Ä¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ë¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÈ¯¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º¸Â¦¤ËÊÝ°é±à¤¬¤¢¤ë¡£²ÆµÙ¤ß¤Ç»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈË½Áö¥Ð¥¤¥¯¡É¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¼ó¤Ë³Ý¤±¡¢º¸¼ê¤ÇÈ±¤ò¤«¤­¾å¤²¤Ê¤¬¤é¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¤Ï¡¢