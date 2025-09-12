モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「皆様のおかげで、今年も麻雀格闘倶楽部の投票選抜戦にて一位を取ることができました」と喜びのチャイナドレス姿を披露した。 【写真】華奢な肩、イケナイ大人の空気が隠しきれない アメリカンスリーブタイプのチャイナドレス。肩部分からは肩紐のような黒のデザイン紐が計4本のぞき、岡田の白肌に強烈に