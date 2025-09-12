¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙÆü´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×seju½êÂ°¤Ç¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡É¤ÈÏÃÂê¤Î±Ý¸¶¤Ï¡Ö4¥³¥Þ±Ý¸¶¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°û¿©Å¹¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤Ï4Ê¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö