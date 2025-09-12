¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡ÛÅì²¤¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î¥é¥Þ¼óÁê¤Ï11Æü¡¢¸ø¶¦Æþ»¥¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¿·³ÕÎ½¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬À¸À®¤·¤¿²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤¬³ÕÎ½¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡£