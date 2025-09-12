¡Ú30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë&¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤¡Ë¡Û 2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,750±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë&¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤È