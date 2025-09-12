µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯9·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«94Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô946Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ133²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù(2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß)¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù(1983Ç¯¸ø³«¡¢110²¯±ß)¤òÄ¶¤¨¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤ËÂè98²óÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºî