¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à3¡½7À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¥¨¥¹¥³¥óF¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬À¾Éð¤ËÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ï¡Ö2¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö2.5¡×¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¹â¶¶¸÷À®¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¤·¤¿¡£7²ó¤Þ¤Ç»¶È¯3°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡£8²ó¤Ë¤Ï2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤À¤¬¡¢9²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬°ÕÃÏ¤Î29¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢·´»Ê¤¬¤³¤ÎÆü3°ÂÂÇÌÜ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¡¢À¶µÜ¹¬¤âÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤­¡¢ÂåÂÇ¡¦¿åÌî¤¬º¸Á°