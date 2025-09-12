¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¤¬12Æü¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÎÙ¹ñ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬ÎÎ¶õ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï12Æü¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö¥¶¥Ñ¥É2025¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Î±é½¬¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¤ä¥Ð¥ì¥ó¥Ä³¤¤Ç16Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ê¼»Î¤é¤ª¤è¤½1Ëü3000¿Í¤¬»²²Ã¡¢Î¾¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÉôÂâ¤ÎÏ¢·È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ù