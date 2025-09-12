¥Ù¥é¥ë¡¼¥·ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ñ¥¤ºá¤Ê¤É¤Ç¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à52¿Í¤ò¼áÊü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¼óÅÔ¥ß¥ó¥¹¥¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥³¡¼¥ëÉûÆÃ»È¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤Ç¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤¿52¿Í¤Î¼áÊü¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á14¿Í¤Ï³°¹ñÀÒ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£52¿Í¤ÏÎÙ¹ñ¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹