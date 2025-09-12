¤Û¤Ã¤³¤ê¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¡ª »Ä½ë¸·¤·¤¤½©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥³¡¼¥Ç¡×9·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£¤³¤Î½©¤ËÂç¿Í¤Î½÷À­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¤¢¤«È´¤±¥Ö¥é¥¦¥ó¥³¡¼¥Ç¡×¤Î¥³¥Ä¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1. ¡Ö¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤ÇÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥¢¡¼¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¥­¥ã¥á¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡£