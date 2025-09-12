¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÂè14²óÃæ¹ñÃÎÅªºâ»º¸¢Ç¯¼¡²ñµÄ¤¬11Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¹ñ²ÈÃÎÅªºâ»º¸¢¶É¤Î¿½Ä¹±«¡Ê¥·¥§¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥æ¡¼¡Ë¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÈ¯ÌÀÆÃµöÅÐÏ¿·ï¿ô¤¬50Ëü·ï¤ËÃ£¤·¡¢À¤³¦1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Èæ23¡¥1¡ó¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÆÃµöÊÝÍ­¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥·¥§¥¢¤Ï60¡ó¤ËÃ£