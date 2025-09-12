½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ©¤Ë¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤Ì¤á¤ê¡£¸ÞÀô»ÔÆÃ»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥È¥¤¥â¡ÖÖç²µ½÷¡×¤Î½Ð²Ù¤¬12Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¸¨¤ÎÈ©¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÃÇÌÌ¡£¸ÞÀô»ÔÆÃ»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥È¥¤¥â¡ÖÖç²µ½÷¡×¤Ç¤¹¡£JA¤Î½¸ÇÛ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï12Æü¤«¤é½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·Âç¤­¤µ¤Ê¤É¤ÇÁªÊÌ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼¡¡¹¤ÈÈ¢µÍ¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡¢¤­¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÇò¤¤È©¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÖç²µ½÷¡×¡£¤Û¤ÉÎÉ¤¤¡Ö¤Ì¤á¤ê