¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê9·î5Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¿¥¤¥ê¥Î¥¤¡¦¥·¥«¥´¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¥­¥Ã¥¯ÈïÃÆ¤Ç¡È¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡É½Ö´Ö¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥Ù¥Æ¥é¥óÁê¼ê¤ËÂçµ»¤ò¡È¥â¥íÈïÃÆ¡É¡£¥ê¥ó¥°¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤â¥É¥ó°ú¤­¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤À¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏºòÇ¯9·î¤ËWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏ¡ÖNXT¡×¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤ËNXT½÷»Ò²¦