º£Ç¯6·î¤«¤é¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¤ÇÅçÌ±¤¬°ì»þ¡¢Åç³°¤ËÈòÆñ¤·¤¿½½ÅçÂ¼¡¦°­ÀÐÅç¡£ ¡ÖÅç¤¬¹¥¤­¤À¤«¤é¡×¡£Áê¼¡¤°ÃÏ¿Ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸Î¶¿¤ÇÀ¸¤­¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥È¥«¥éÎóÅç7¤Ä¤ÎÍ­¿ÍÅç¤Î1¤Ä¡¢°­ÀÐÅç¡£¿Í¸ý90¿Í¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç¤¹¡£ ¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¹Á¶á¤¯¤Î¤¬¤±Êø¤ì¡¢º£¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢ÃÏ¿Ì¤¬2300²ó°Ê¾åµ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î3Æü¤Ë¤Ï°­ÀÐÅç¤Ç°ìÏ¢¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇºÇÂç¤Î¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °­ÀÐÅç¤Ç¤Ï°ì