´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õµ¡¤«¤é¡¢Ã¦½ÐÍÑ¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¾èµÒ¤é¡á12Æü¸á¸å¡Ê¾èµÒÄó¶¡¡Ë12Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¤¿À®ÅÄÈ¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¹Ô¤­¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737¤¬´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¡£¾èµÒ¾è°÷142¿Í¤ÏÃ¦½ÐÍÑ¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´°÷ÈòÆñ¤·¤¿¡£Àô½£Æî¹­°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·×5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£¤¦¤Á50Âå¤È80Âå¤Î½÷À­¤ÏÃ¦½Ð»þ¤ËÂÇËÐ¡¢¤Û¤«3¿Í¤Ï¤¹¤ê½ý¤Ê¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦