ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï12Æü¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ç¡¢Í½È÷ÅÅ¸»¤ÎÈ¯ÅÅµ¡1Âæ¤¬»î±¿Å¾¤ÎºÝ¤ËÄä»ß¤·¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³°Éô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÝ°Âµ¬Äê¤ÇÄê¤á¤ë¡Ö±¿Å¾¾å¤ÎÀ©¸Â¡×¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¡¢¹ñ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£