ÁíÌ³¾Ê¤Ï12Æü¡¢7·î¤Î»²±¡Áª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ»»Äê¤·¤¿2025Ç¯Ê¬¤ÎÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î131²¯6242Ëü±ß¤Ç¡¢ÂçÇÔ¤Ë¤è¤ê1·î1Æü»þÅÀ¤Î»»Äê³Û¤ËÈæ¤Ù4²¯7709Ëü±ß¸º¾¯¤·¤¿¡£µÄÀÊÁý¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï3²¯9800Ëü±ßÁý¤Î9²¯1468Ëü±ß¡£¿·¤¿¤ËÀ¯ÅÞ½õÀ®Ë¡¾å¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Ï4819Ëü±ß¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ø¤ÎÇÛÊ¬³Û¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ80²¯1709Ëü±ß¡Ê1²¯5408Ëü±ß¸º¡Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ31²¯6021Ëü±ß¡Ê4900Ëü±ß¸º¡Ë