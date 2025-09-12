福島ユナイテッドFCは12日、2選手の入団内定を発表した。神奈川大からMF藤田仁朗、日本大からMF田中慶汰が加わる。特別指定選手登録の承認も受けており、藤田が背番号19、田中が背番号26をつける。藤田は滝川二高出身で神奈川大に進学。身長169cmのMFで、今季は10番をつけてプレーしている。田中は川崎フロンターレの下部組織出身で、U-18から日大に進学。田中も大学では10番をつけており、両大学の10番を獲得したことになった