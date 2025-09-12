¤³¤È¤·5·î¡¢°Â·Ý·´¤Î70Âå¤Î½÷À­¤ËÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö°­ÍÑ¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ç·ÈÂÓ¤ò·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¤Ï¡Ö¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ä´ººÌ¾ÌÜ¤ÇÌó2300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ô2025Ç¯9·î12ÆüÊüÁ÷¡Õ