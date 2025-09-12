King & Prince¤¬¡¢2024Ç¯10·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡ä¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î10Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤è¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎBlu-ray & DVD¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬ËÜÆü20»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡King & Prince Æ°²èº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢郄¶¶¤¬³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥­¥ã