¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤è¤ê¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×(5,995±ß)¡¢¡ÖDX¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª04 ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×(990±ß)¤ò10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡û¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹10·î11ÆüÈ¯Çä¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×(5,995±ß)¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×(5,995±ß)¤Ï¡¢²ø½Ã¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤ê¤­¤êÉð´ï¤ÎÍ×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨