Mega Shinnosuke¤¬¿·¶Ê¡Ö¶ØÃÇ¾¯½÷10¡×¤ò¡¢Íè½µ9·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë¥Î¥¤¥¸¡¼¤Ê¥¨¥ì¥­¥®¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¡¢çæ¤ä¤«¤Ç¼¾¤êµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¿·½ÉÌÂÏ©¡×¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î±ÞÀ¤Åª¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö10¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿¿ô»ú¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¡£ÅÔ»Ô¤Î¶õµ¤´¶¤ò¹ª¤ß¤ËÀÚ¤ê¼è¤ëMega Shinnosuke¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Mega Shinnosuke¤Î¥ª¥Õ