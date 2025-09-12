¾®ÎÓ»ä¤¬¡¢2025Ç¯2ËçÌÜ¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÊÂÎó(Arrange Ver.)¡×¤ò9·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸³è¡×¤ä¡ÖÉ÷¼Ù¡×¤Ê¤É¤ÎÊÔ¶Ê¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼¥³¥í¥¹¥±¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÃ´Åö¡£¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤­¸ì¤ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Î¤É°»¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¤«¤éÇÛ¿®Í½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÎÓ»ä¤Ï¸½ºß¡¢Á´5²ó¤Î2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÍ­Àþ¡¦