¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é500Âæ¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï12Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1000Ëü±ß¤òÄÉ²Ã¤Ç·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬ÁÜºº¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸©¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é