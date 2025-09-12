2025Ç¯8·î¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç¡Ö¤«¤ß¤Ä¤­¥¤¥ë¥«¡×¤Î»à³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥ë¥«¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç250¥­¥í¶á¤¯Î¥¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2022Ç¯¤«¤éÊ¡°æ¤Ç¿Í¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯Èï³²Â¿È¯¡ÖÏÓ¤ò¤«¤ó¤À¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ï³ú¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥ë¥«¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À´ß¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ©¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿