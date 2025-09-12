 ÌÚ¥É¥é24¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê(Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬) ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀ¶½ãÇÉ7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×THE SUPER FRUIT¡Ê¾®ÅÄ°Ô¿¿¡¢ËÙÆâ·ëÎ®¡¢ÅÄÁÒÚöµ×¡¢°¤ÉôÈ»Âç¡¢À±ÌîÀ²³¤¡¢¾¾ËÜÍ¦µ±¡¢ÎëÌÚ»Ö²»¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¡È¥¹¥Ñ¥Õ¥ë¡É¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°ìÈÖ¡»¡»¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×Âè2ÏÃ¤è¤ê¤Þ¤¿