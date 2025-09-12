¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤ò¤ª¤½¤Ã¤¿µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¡£ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¿»¿åÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤â³êÁöÏ©¤ÎÊÞÁõ¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÌë¤ÎÍë¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¡£·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢»þÀÞ¡¢Íë¤â¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÕ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢A³êÁöÏ©¤ÎÊÞÁõ¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢Àõ¤¤·ê¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þ¡¢³êÁöÏ©¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸ò