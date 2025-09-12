9·î15Æü¤Ï¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¡£¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ41Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÃËÀ­¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï68.35ºÐ¡£59Ç¯·Ð¤Á¡¢100ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï10Ëü¿Í¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Öµ¯¤­¤Æ¡¢ÈÕ¤Ë°ìÇÕ¤ä¤ë¡×100ºÐ¤ËÊ¹¤¤¤¿Ä¹¼÷¤ÎÈë·íÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ï¡Ä¡©¡Öµ¯¤­¤Æ¡¢ÈÕ¤Ë°ìÇÕ¤ä¤ë¡×µ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤­¤Çµå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤Ï·¨ÅÄ¸¶¥¤¥¦¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂîµåÂç²ñ¤Ç¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·¨ÅÄ¸¶¥¤¥¦¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç