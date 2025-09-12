¡Ö¸áÁ°£´»þ¡¢Íë¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Ì¤ÌÀ¤Ë¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¡¢»þÀÞ°ð¸÷¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â±«¤ÎÀª¤¤¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡ÖÃæ¶è¤ÎÊâÆ»¤Ç¤¹Âç¤­¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿å¤¿¤Þ¤ê¤ò¤è¤±¤è¤¦¤ÈÂ­¤ò¾å¤²¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¿Í¤â¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£±£±Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ç¸©Æâ£±£±ÃÏÅÀ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¾±¸¶»Ô¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¹ñÆ»¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡£½»Âð¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÈâ¤¬²¡¤·¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÆ»