ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ç£±£°Âå½÷À­¤òÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿Ê¡»³»Ô¤Î¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÆ°²è¥Çー¥¿¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¸©Î©¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤ÎÃË¡Ê£³£°¡Ë¤ÏµîÇ¯£µ·î¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤ÎÂÎ°é´ÛÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£±£°Âå½÷À­£³¿Í¤òÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÆ°²è¥Çー¥¿¤¬¸©Æâ¤ÎÊÌ¤Î»ö·ï¤Î