日本IBMは9月12日、IBM Institute for Business Value(IBV)が世界の経営層2900人を対象に実施したAIエージェントおよびエージェント型AIに関する最新のグローバル調査の日本版「AIを『投資』から『価値創出』へ」を公開した。回答者の70%がエージェント型AIは自社の将来にとって重要調査によると、エージェント型AIを活用した業務プロセスは、現在の3%から2026年までに25%へと急拡大する見通しとなっている。回答者の70%がエージェ