Àè·î¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JRÆüË­ËÜÀþ¤Ï¹ñÊ¬¤ÈÌ¸Åç¿ÀµÜ¤È¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î20Æü¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ JRÆüË­ËÜÀþ¤Ï¡¢Àè·î¾å½Ü¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤ÇÀþÏ©¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤¬Êø¤ì¡¢¸©Æâ¤ÎÁ´Àþ¤Ç°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¤È¹ñÊ¬¤Î´Ö¤È¡¢Ì¸Åç¿ÀµÜ¤ÈÀ¾ÅÔ¾ë¤Î´Ö¤Ï±¿Å¾¤ò½ç¼¡¡¢ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÊ¬¤ÈÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Î´Ö¤Ï±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÊ¬¤ÈÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Î