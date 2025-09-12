秋田朝日放送 11日、焼け跡から１人の遺体が見つかった羽後町の住宅火災について、亡くなったのは女性で、死因は一酸化炭素中毒だったことがわかりました。また周辺への取材で、火災現場の近くでは、倉庫に貼られていたポスターが焼けていたことがわかりました。 11日未明、羽後町中仙道の菅野ひとみさん（６６）の家から火が出ているのを近所の人が見つけ、消防に通報しました。この火事で住宅１軒が全焼し、焼け跡