¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¹Àá¹­Åç¡½µþÅÔ¡Ê£±£²Æü¡¦£Å¥Ô¡¼¥¹¡Ë£Ê£±¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤Ï¡¢¹­ÅçÀï¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡¢¹­Åç¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´¥Ð¥Ã¥¯¤ÎµþÅÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¼êÁ°¤Çµ¯¤³¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤º¤ì¤òÍ­¸úÅª¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¤ä¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÎÊø¤·¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢¥ë¡¼¥º