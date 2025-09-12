ME:I¤ÎTSUZUMI¤¬8·î31Æü¡¢¥°¥ëー¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"¡Ù¤ÎºÇ½ªÆü¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï2024Ç¯8·î¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Î¤¿¤á¡¢³èÆ°¤òÄ¹´üÅª¤ËµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎYOU:ME¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ä´¶ÎÞ¤Î»×¤¤¤òSNS¤Ê¤É¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÅ¬±þ¾ã³²¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤ØME: