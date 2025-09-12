5·î24Æü¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¸µÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®Èø½íº»¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¾®Èø¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¤¨¤ê¤Ê¤Ã¤Á¤È»ÒÏ¢¤ì¥é¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£Ç¯4·î¤ËÂè2»ÒÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤¬£±¥ö·î°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çº¤ß¤ä¾ðÊó¤ò¿§¡¹¤È¶¦Í­¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÁ°²ó¥é¥ó¥Á¤·¤¿