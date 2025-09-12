¡Ê²­ÆìÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤ÎU18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï12Æü¡¢²­Æì¸©¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ï±äÄ¹¶å²ó¡Ê»î¹ç¤Ï7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¡Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë1¡Ý0¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢4¶¯Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À­¤ò»Ä¤·¤¿¡£11Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Ç´Ú¹ñ¤Ë1¡Ý8¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÂæÏÑ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±äÄ¹¶å²ó¤Ë½ÅÅð¤ò»Å³Ý¤±¤¿¸å¡¢2ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÍûÜ´´ý¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÅêË¡¤ÎÄÄÀ¤Å¸¤¬7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê