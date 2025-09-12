（台北中央社）台湾高等法院（高裁）は12日、収賄などの罪で起訴された前台北市長で第2野党・民衆党前主席（党首）の柯文哲（かぶんてつ）被告について、保釈を認めた台湾台北地方法院（地裁）の決定を取り消し、審理を地裁に差し戻す決定を下した。証人尋問が終わっていないなどとして、台湾台北地方検察署（地検）が抗告していた。柯被告は8日に保釈保証金7000万台湾元（約3億4000万円）を納付し、約8カ月ぶりに保釈されていた。