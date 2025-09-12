¸©Æâ¤Ç¤Ï11ÆüÌë¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤âÌë¤Ë¤«¤±¡¢Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤­¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹­Åç»Ô¤ä¾±¸¶»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢°ì»þºÇÂç¤Ç3Ëü7700À¤ÂÓ¤¢¤Þ¤ê¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢14¤Î»ÔÄ®¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Ï261¹»¤¬µÙ¹»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾±¸¶»ÔÁíÎÎÄ®¤Ç¤Ï11Æü¸á¸å11»þ¤¹¤®¹ñÆ»¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢14À¤ÂÓ30¿Í¤¬¸ÉÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¡¢°ìÉô¤ÎÅÚº½