¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î³«Àß72¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡ÖG1Âç±²Âç¾Þ¡×¤¬13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ¡¦ÆÁÅç·³ÃÄ¤Î°ìÍã¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë»ÍµÜÍ¿´²¡Ê35¡Ë¤Ïº£²ó¤¬ÃÏ¸µ¼þÇ¯µ­Ç°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£2019Ç¯¤È23Ç¯¤Î»Í¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¤Ç¥Û¡¼¥à¿åÌÌ¤ÎG1¤Ï·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ê¤À¤±¤Ë¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¤ß¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃÏ¸µ¤Îµ­Ç°¤Ê¤ó¤Ç¡¢1Ãå¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇòÀ±¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°¸¡Æü¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¥Ú¥é¤¬ÉáÃÊ