JR»³¼êÀþ¤Î¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬ËÜ³Ê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤ÎÅ¹Æâ¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ï¡¢3·î¤Ë¤Þ¤Á¤Ó¤é¤­¤·¤¿¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤ËÆþ¤ë±ØÄ¾·ë¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¸áÁ°11»þ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤ÏÌó2500¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó6ËüÊ¿Êým¡¢¾ïÀß¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï165¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤ä¥³¥¹¥á¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°û¿©Å¹¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ¾åÌó150m¤Î¹âÁØ³¬¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«