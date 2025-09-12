Åìµþ¡¦¿·½É·Ù»¡½ð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²¼¤ò¸þ¤¯ÃË¡¢Ìµ¿¦¤ÎÅÏÊÕ¸÷ÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£¸½¾ì¤ÏÌ¤ÌÀ¤Î¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö»°ÎØ¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Ë¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¯¤È¡¢¸½¶â¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¢¤ï¤»¤Æ28Ëü±ßÁêÅö¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¹Ô¤«¤é¤ï¤º¤«1Æü¤Ç¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂáÊá¡É¡£